Dünyanın en güzel şehirleri ortaya çıktı! Türkiye 3 şehirle öyle bir sıraya yerleşti ki...

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Bu prestijli listede Türkiye, üç farklı şehriyle yer alarak dikkat çekti ve ülkemizin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Euromonitor'un yaptığı araştırmada, şehirlerin tarihi, doğal ve mimari özellikleri göz önünde bulunduruldu. Türkiye'nin listede yer alan şehirleri, sahip oldukları benzersiz özellikleriyle dünya genelinde ilgi odağı oldu. Euromonitor'un son araştırmasında, Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan şehirleri dikkat çekici bir şekilde listede yer aldı. Üç şehirle temsil edilen Türkiye, zengin mirası ve doğal güzellikleriyle dünya çapında tanınan ve takdir edilen bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtladı.