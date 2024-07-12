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Gökçeada açıklarında Yunan saldırısına uğrayan balıkçı İlker Özdemir o anları anlattı

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkiinde balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botunun saldırısına uğradı. Saldırı anlarını anlatan İlker Özdemir, "Biz bu sularda yasal evrak ve belgelerimizle avlanıyoruz. Geçmişte yaşadığımız olayın bir benzerini daha yaşamak bizi hem üzdü hem şaşırttı. Çok kötü duygular içerisindeyiz. Çocuğumla ölebilirdik. Bilerek bize bunu yaptılar." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 13:22 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 13:29
Gökçeada açıklarında Yunan saldırısına uğrayan balıkçı İlker Özdemir o anları anlattı 1

Gökçeada balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkiinde balık avlamak için, dün sabah saatlerinde 12 metrelik 'Kızıl Elma' isimli teknesiyle denize açıldı.

Gökçeada açıklarında Yunan saldırısına uğrayan balıkçı İlker Özdemir o anları anlattı 2

Özdemir'in yanına balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botu geldi. Özdemir'in teknesinin bir süre çevresinde dolanan bot, daha sonra tekneye çarparak hasar verdi.

Yunan saldırısına uğrayan teknenin kaptanı İlker Özdemir A Haber'de neler yaşadığını anlattı

Gökçeada açıklarında Yunan saldırısına uğrayan balıkçı İlker Özdemir o anları anlattı 3

Özdemir durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Özdemir'in teknesi bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kuzu Limanı'na yanaştırıldı.

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