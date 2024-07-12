Gökçeada açıklarında Yunan saldırısına uğrayan balıkçı İlker Özdemir o anları anlattı

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkiinde balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botunun saldırısına uğradı. Saldırı anlarını anlatan İlker Özdemir, "Biz bu sularda yasal evrak ve belgelerimizle avlanıyoruz. Geçmişte yaşadığımız olayın bir benzerini daha yaşamak bizi hem üzdü hem şaşırttı. Çok kötü duygular içerisindeyiz. Çocuğumla ölebilirdik. Bilerek bize bunu yaptılar." dedi.