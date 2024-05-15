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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! Türkiye 2024'te o 4 ülkeye fark attı

Türk Deniz Donanması, Global Firepower şirketinin 2024 raporuna göre, uluslararası alanda dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yetenekleri, Global Firepower'ın detaylı değerlendirmeleri sonucunda gözler önüne seriliyor. Türk Deniz Donanması'nın bu başarısı, ülkenin savunma kabiliyetine ve stratejik önemine olan vurguyu bir kez daha ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 14:10 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 14:50
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! Türkiye 2024’te o 4 ülkeye fark attı 1

Global Firepower, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerini belirlemek için titiz bir değerlendirme sunan 2024 raporunu yayınladı. Bu rapor, ülkelerin deniz kuvvetlerinin gücünü belirlemede çeşitli kriterleri göz önüne alarak detaylı bir analiz sunuyor. Türkiye, bu sıralamada önemli bir yer edinerek dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! Türkiye 2024’te o 4 ülkeye fark attı 2

İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! Türkiye 2024’te o 4 ülkeye fark attı 3

97-Estonya

96- Uruguay

95- Somali

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