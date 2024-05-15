SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde eş zamanlı operasyon! HTS kayıtları ortaya çıktı! Kimler gözaltına alındı? Müge Anlı canlı yayındaki itirafın ardından...

Müge Anlı son dakika haberleri... ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında, önceki gün Şaban Ataş dosyasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muğla'da sırra kadem basan 52 yaşındaki üç çocuk babası Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında Şaban Ataş'ın eşi Emine cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine Burhanettin Öztürk ve Şaban Ataş'ın iki oğluyla birlikte Emine Karabulut gözaltına alındı. Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken bugünkü canlı yayında yeni detaylar ortaya çıktı. Anlı, canlı yayın sırasında HTS kayıtlarından bahsederek "Emine doğru söylüyor" dedi. İşte detaylar...