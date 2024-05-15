SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde eş zamanlı operasyon! HTS kayıtları ortaya çıktı! Kimler gözaltına alındı? Müge Anlı canlı yayındaki itirafın ardından...

Müge Anlı son dakika haberleri... ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında, önceki gün Şaban Ataş dosyasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muğla'da sırra kadem basan 52 yaşındaki üç çocuk babası Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında Şaban Ataş'ın eşi Emine cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine Burhanettin Öztürk ve Şaban Ataş'ın iki oğluyla birlikte Emine Karabulut gözaltına alındı. Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken bugünkü canlı yayında yeni detaylar ortaya çıktı. Anlı, canlı yayın sırasında HTS kayıtlarından bahsederek "Emine doğru söylüyor" dedi. İşte detaylar...
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortalıktan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'a ne olduğu araştırılmaya başlandı. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. Dünkü yayında yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında flaş bir gelişme yaşandı. Canlı yayında Emine cinayeti itiraf etti.
Burhanettin ise hakkındaki iddiaları reddetti. Müge Anlı muhabiri Müge, Emine'nin tarifi üzerine Ataş'ın cansız bedenini attıklarını söyledikleri noktaya gitti. Müge Anlı muhabiri Müge, bölgede Ataş'ın cansız bedenini buldu. O kan donduran anlar herkesin tüylerini diken diken etti.
ATAŞ AİLESİ CANLI YAYINDA!
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınına 53 gündür aranan ve cansız bedenine ulaşılan Şaban Ataş'ın ailesi katıldı.