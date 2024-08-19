Düğün salonu karıştı: Yumruklar sandalyeler hava uçuştu! Gelin ve damat...

1 Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

2 "YAN BAKMA" KAVGASI Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Ailesiyle masada oturan Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç. ile başka masada oturan grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Bodrum'da düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada