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Anne oğul arasında "para" krizi: Evi ateşe verdi!

Kayseri'de 17 yaşındaki Cem S., kendisine para vermeyen annesinin oturduğu binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cem S. ise gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 11:44 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 12:02
Anne oğul arasında para krizi: Evi ateşe verdi! 1

Kayseri'de 17 yaşındaki Cem S., kendisine para vermeyen annesinin oturduğu binanın kömürlüğünü ateşe verdi.

Anne oğul arasında para krizi: Evi ateşe verdi! 2

EVİ ATEŞE VERDİ

İlçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda C.S. (17), iddialara göre annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evi ateşe veren şahıs, daha sonra kaçtı.

Kayseri'de annesiyle tartışan genç evi ateşe verdi

Anne oğul arasında para krizi: Evi ateşe verdi! 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

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