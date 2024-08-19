Anne oğul arasında "para" krizi: Evi ateşe verdi!

Kayseri'de 17 yaşındaki Cem S., kendisine para vermeyen annesinin oturduğu binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cem S. ise gözaltına alındı.
Kayseri'de 17 yaşındaki Cem S., kendisine para vermeyen annesinin oturduğu binanın kömürlüğünü ateşe verdi.
EVİ ATEŞE VERDİ
İlçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda C.S. (17), iddialara göre annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evi ateşe veren şahıs, daha sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.