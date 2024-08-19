Anne oğul arasında "para" krizi: Evi ateşe verdi!

Kayseri'de 17 yaşındaki Cem S., kendisine para vermeyen annesinin oturduğu binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cem S. ise gözaltına alındı.