Düdüklü, çelik, granit, teflon, emaye tencere dibi yanığı nasıl geçer, temizlenir? İşte yanmış tencereyi temizleyen mucizevi formül! 5 dakikada yepyeni olacak!
Bazı mutfak kazaları sonucunda tencerenizin dibi tutabilir. Endişelenmenize gerek yok. Doğal yöntemlerle bu durumun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Peki, dibi yanmış tencere nasıl temizlenir? Tencere dibi yanığı nasıl geçer? İşte merak edilenler...
Dibi yanmış tencere temizliği kimi zaman çok zorlayıcı olabiliyor. Kolaylıkla lekeleri çıkartmanın formlü ise oldukça araştırılmaya başlandı. Dibi yanmış tencere nasıl temizlenir sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
DİBİ YANMIŞ TENCERE NASIL TEMİZLENİR?
Dibi yanmış tencre temizliği için en etkili formülleri sizler için derledik. İşte yepyeni bir tencereye sahip olmanızı sağlayacak o yöntemler;
Tuz ve Sirke Karışımı
Tuz ve sirke karışımıyla beraber tencerelerinizde bulunan o kara lekeler çok kolay bir şekilde çıkabilir. Bunun için bir çay bardağı sirkeyle birlikte bir yemek kaşığı tuzu karıştıralım. Karışımı tencerenizde lekelerin bulunduğu bölgelere koyalım. Ardından 15 dakika kadar bekleyelim ve sünger yardımıyla güzel bir şekilde ovalım. İyice ovaladıktan sonra bol suyla durulama işlemi yapalım. Düzenli olarak bu yöntemi uygularsak tencerelerimizdeki lekeler kaybolacaktır.
Karbonat ve Sirke Karışımı
Karbonat ve sirke de asidik yapısıyla tencerenizde bulunan lekelere karşı savaş açıyor. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı sirkeyi karbonatı karıştırmanız gerekir. Tencerenizde bulunan bölgelere dökün ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Ardından süngerle ovduktan sonra durulama işlemi yapmalısınız. Bu karışıma ek olarak limon suyu da ekleyebilirsiniz. Limon, karbonat ve sirke karışımıyla dibi tutan tencerelerinizi ve kararmış lekeleri yok edebilirsiniz.
Limon Tuzu ve Su Karışımı
Limon tuzu ve su karışımı da kararmış tencereler için kullanılan yöntemlerden biridir. Limon tuzunun içine su ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından bu karışımla beraber tencerenizi kısık ateşe alalım. Su kaynadıktan sonra biraz daha bekletelim ve süzelim. Bulaşık süngeriyle ovaladıktan sonra bol suyla durulayalım. Kaynayan limon tuzu ve su lekelerin çıkmasını sağlayacaktır. Düzenli kullanımda lekelerin oluşumunu engeller ve parlak olmasını sağlar.
Bu doğal yöntemlerle birlikte kimyasal ürünlerden uzak kalarak hem sağlığınızı hem de tencerelerinizi koruyabilirsiniz. Özellikle tencerelerinizde bulunan bütün kara lekeler bu doğal karışımlarla birlikte yok olacaktır. Lekelenmeler olmasa bile düzenli kullanımda leke oluşumunu engelleyecek ve parlak bir görünüm elde edeceksiniz.