Düdüklü, çelik, granit, teflon, emaye tencere dibi yanığı nasıl geçer, temizlenir? İşte yanmış tencereyi temizleyen mucizevi formül! 5 dakikada yepyeni olacak!

Limon Tuzu ve Su Karışımı

Limon tuzu ve su karışımı da kararmış tencereler için kullanılan yöntemlerden biridir. Limon tuzunun içine su ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından bu karışımla beraber tencerenizi kısık ateşe alalım. Su kaynadıktan sonra biraz daha bekletelim ve süzelim. Bulaşık süngeriyle ovaladıktan sonra bol suyla durulayalım. Kaynayan limon tuzu ve su lekelerin çıkmasını sağlayacaktır. Düzenli kullanımda lekelerin oluşumunu engeller ve parlak olmasını sağlar.

Bu doğal yöntemlerle birlikte kimyasal ürünlerden uzak kalarak hem sağlığınızı hem de tencerelerinizi koruyabilirsiniz. Özellikle tencerelerinizde bulunan bütün kara lekeler bu doğal karışımlarla birlikte yok olacaktır. Lekelenmeler olmasa bile düzenli kullanımda leke oluşumunu engelleyecek ve parlak bir görünüm elde edeceksiniz.