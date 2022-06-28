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Haberler Yaşam Düzce'de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

Düzce'de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve çiftlikleri su bastı. Bazı yollara ulaşım sağlanamazken, köydeki otel inşaatı da kısmen çöktü. Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle ise su kesintisi yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
28.06.2022 14:34 - Son Güncelleme: 28.06.2022 14:34
Düzce’de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, birçok bölgede hasara neden oldu.

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Düzce’de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gölyaka ilçesindeki tavuk kümesi de sular altında kaldı, 180 bin civciv öldü.

Düzce’de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı, alt katlardaki 180 bin hayvan telef oldu. Şu anda üst kattaki hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 'Yağmur devam etmesin' diye dua ediyoruz" dedi.

Düzce’de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

BAŞKAN ÖZLÜ: İLK İŞİMİZ KENTE SU VERMEK
Merkeze bağlı Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1,5 kilometrelik yol, sel suları ile kaplandı. Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya çalışılıyor

Düzce’de sel bilançosu ortaya çıktı: Otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı

. Derdin köyündeki kaplıca oteli inşaatının ise bir kısmı çöktü. Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Beyköy su alma regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taştı.

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