Vav TV İzle
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu orman yangınında, karşı ateş yakılarak alevlerin doğu yönüne ilerlemesinin durdurulduğu ve daha fazla yerin yanmasının önüne geçildiği belirtildi.

DHA
28.06.2022 13:19 - Son Güncelleme: 28.06.2022 13:36
SON DAKİKA: Marmaris’teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

Marmaris'in Bördübet mevkindeki ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Marmaris’teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangın, 5'inci gününde söndürüldü.

SON DAKİKA: Marmaris’teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel kaldı. 1143 hektar alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor.

SON DAKİKA: Marmaris’teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

Ekiplerin günde 2'şer saatlik uykuyla alevlerle savaştığı yangında, karşı ateş yakılarak binlerce hektar ormanın kül olmasının önüne geçildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Marmaris’teki orman yangını karşı alevlerle önlendi

Hisarönü Mahallesi'nin Değirmenyanı mevkisinde yakılan karşı ateş ile alevlerin doğu yönüne ilerleyip, Yeşilbelde Mahallesi'ne doğru yayılmasının durdurulduğu belirtildi.

SON DAKİKA