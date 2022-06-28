SON DAKİKA: Marmaris'teki orman yangını karşı alevlerle önlendi
Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu orman yangınında, karşı ateş yakılarak alevlerin doğu yönüne ilerlemesinin durdurulduğu ve daha fazla yerin yanmasının önüne geçildiği belirtildi.
28.06.2022 13:19 - Son Güncelleme: 28.06.2022 13:36
Marmaris'in Bördübet mevkindeki ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel kaldı. 1143 hektar alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor.