Doğuştan gelen yazılım: Kişiliğimizi genler mi belirliyor?

Bir insanın karakteri doğduğu anda mı belirlenir yoksa hayat boyunca mı şekillenir? Yıllardır süren bu tartışma yeni bilimsel araştırmalarla bambaşka bir boyuta taşındı. Genetikten çevreye, travmadan günlük deneyimlere kadar uzanan bu karmaşık denklem "kim olduğumuz" sorusuna sandığımızdan çok daha farklı cevaplar veriyor.

Kişiliğin ne kadarı doğuştan gelir ne kadarı sonradan şekillenir? Genetik araştırmalar ve ikiz çalışmaları bu soruya uzun süredir net bir cevap arıyor. Son bulgular kişiliğin tek bir genle ya da tek bir yaşam olayıyla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu; genler, çevre ve yaşam deneyimlerinin çok sayıda küçük etkisinin bir araya gelerek kim olduğumuzu oluşturduğunu gösteriyor.

"Savaşçı geni" ve genlerin davranışa etkisi

BBC'de yer alan habere göre 2009'da İtalya'da bir cinayet davasında sanık avukatı müvekkilinin "savaşçı geni" taşıdığını öne sürerek ceza indirimi aldı. Bu gen (MAOA), 1990'lardan itibaren şiddet eğilimiyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştı. Ancak sonraki yıllarda bilim tek bir genin davranışı belirleyemeyeceğini net biçimde ortaya koydu. Bugün genlerin etkisinin çok daha karmaşık ve dağınık olduğu kabul ediliyor.

Kişilik ne kadar kalıtsal?

İkiz araştırmaları kişiliğin genetik bir temeli olduğunu gösteriyor. Tek yumurta ikizleri, çift yumurta ikizlerine göre daha benzer kişilik özellikleri gösteriyor. Yapılan büyük meta-analizlere göre kişilik farklılıklarının yaklaşık %40–50'si genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Ancak bu insanların tamamen genlerle şekillendiği anlamına gelmiyor bireyler arasında önemli farklar yine de korunuyor.

"Jim ikizleri" ve çevreye rağmen benzerlikler

Doğumda ayrılan ikizlerin yeniden bir araya geldiğinde şaşırtıcı derecede benzer yaşam seçimleri yapabildiği örnekler dikkat çekti. Aynı isimleri vermeleri, benzer evlilik tercihleri gibi durumlar "genetik kader" tartışmasını güçlendirdi. Ancak bu çalışmaların metodolojik sınırları olduğu ve rastlantısal benzerliklerin abartılabileceği de eleştiriliyor.

Kayıp kalıtım ve çevrenin sınırlı etkisi

Genom çalışmaları kişiliğin binlerce küçük genetik varyasyonun toplam etkisiyle oluştuğunu gösterdi. Buna "poligenik yapı" deniyor. Ancak genetik etkilerin toplam gücü, ikiz çalışmalarının öngördüğünden daha düşük çıkıyor (%9–18). Öte yandan çevresel etkiler (travma, yetiştirilme, tekil yaşam olayları) de kişiliği düşündüğümüz kadar güçlü biçimde değiştirmiyor.

İnsan doğası çok genli

Modern araştırmalar kişiliğin ne sadece genlerle ne de sadece çevreyle açıklanabileceğini gösteriyor. Genetik yatkınlıklar çevreyle etkileşiyor ve birçok küçük etki bir araya gelerek kişiliği oluşturuyor.

