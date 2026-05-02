Genler mi suçlu? Narsisizm hakkında ezber bozan araştırma

İnsanların giderek daha narsisist davrandığı tartışmaları sürerken bilim dünyasından dikkat çekici bir sonuç geldi. Yeni bir araştırma bu kişilik özelliğinin düşünüldüğünden çok daha fazla genetik temellere dayanabileceğini gösteriyor.

  • Almanya'da 1300'den fazla ikiz çifti üzerinde yapılan araştırmada narsisistik eğilimlerin büyük ölçüde kalıtsal olduğu belirlendi.
  • Araştırmada ebeveynler ve çocuklar arasındaki narsisizm benzerliklerinin neredeyse tamamen genetik faktörlerle açıklanabildiği tespit edildi.
  • Sosyoekonomik durum, aile ortamı ve yetiştirilme biçimi gibi çevresel faktörlerin narsisizm üzerinde yalnızca sınırlı etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.
  • Narsisizmin genetik ağırlıklı olduğunun belirlenmesi psikoterapi ve tedavi yöntemlerinde yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirebilir.
  • Araştırmaya ikizlerin yanı sıra ebeveynler, eşler ve kardeşler de dahil edilerek binlerce kişinin kişilik özellikleri ölçüldü.

Uzun yıllardır "yetiştirilme tarzı mı, doğuştan gelen özellikler mi?" sorusunun odağında olan narsisizm bu kez farklı bir açıdan ele alındı. Sonuçlar çevresel etkilerin rolünü azaltırken genetik faktörleri öne çıkarıyor.

Almanya'da 1300'den fazla ikiz çifti üzerinde yapılan araştırmada narsisistik eğilimlerin büyük ölçüde kalıtsal olduğu belirlendi.

Narsisizmin kökeni yeniden tartışılıyor

NY Post'ta yer alan habere göre Almanya'da yürütülen kapsamlı çalışmada narsisistik eğilimlerin büyük ölçüde kalıtsal olduğu belirlendi. Araştırmacılar ebeveynler ve çocuklar arasındaki benzerliklerin neredeyse tamamen genetik faktörlerle açıklanabildiğini vurguluyor.

İkizler üzerinden kritik analiz

Bilim insanları 1300'den fazla ikiz çiftini inceleyerek genetik ve çevresel etkileri karşılaştırdı. Aynı aile içinde büyüyen bireyler arasındaki farklar analiz edilerek narsisizmin kaynağına dair güçlü veriler elde edildi. Bu kapsamda yalnızca ikizler değil ebeveynler, eşler ve kardeşler de araştırmaya dahil edildi. Toplamda binlerce kişinin kişilik özellikleri detaylı şekilde ölçüldü.

Sosyoekonomik durum, aile ortamı ve yetiştirilme biçimi gibi çevresel faktörlerin narsisizm üzerinde yalnızca sınırlı etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.

Karanlık Üçlü ile bağlantı

Narsisizm; empati eksikliği, manipülasyon ve aşırı benlik algısı gibi özelliklerle tanımlanıyor. Bu yönleriyle psikopati ve Makyavelcilikle birlikte "Karanlık Üçlü" olarak adlandırılan kişilik yapısının bir parçası kabul ediliyor.

Narsisizmin genetik ağırlıklı olduğunun belirlenmesi psikoterapi ve tedavi yöntemlerinde yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirebilir.

Çevre etkisi sanıldığından zayıf

Araştırma sonuçlarına göre sosyoekonomik durum, aile ortamı ve yetiştirilme biçimi gibi faktörler yalnızca sınırlı bir etkiye sahip. Bu durum yıllardır savunulan "ebeveyn tutumu belirleyicidir" görüşüne ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Psikoterapi yaklaşımı değişebilir mi?

Narsisizmin genetik ağırlıklı olduğunun ortaya konması tedavi ve yaklaşım yöntemlerini de etkileyebilir. Uzmanlara göre bu bulgu psikoterapi ve insan ilişkileri alanında yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılabilir.

Araştırma, narsisizmin önemli ölçüde doğuştan geldiğini gösterse de tamamen değiştirilemez olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar bu eğilimlerle başa çıkmanın yollarını bulmanın hala mümkün olduğunu ancak yöntemlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtiyor.

