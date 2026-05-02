Uzun yıllardır "yetiştirilme tarzı mı, doğuştan gelen özellikler mi?" sorusunun odağında olan narsisizm bu kez farklı bir açıdan ele alındı. Sonuçlar çevresel etkilerin rolünü azaltırken genetik faktörleri öne çıkarıyor.
Narsisizmin kökeni yeniden tartışılıyor
NY Post'ta yer alan habere göre Almanya'da yürütülen kapsamlı çalışmada narsisistik eğilimlerin büyük ölçüde kalıtsal olduğu belirlendi. Araştırmacılar ebeveynler ve çocuklar arasındaki benzerliklerin neredeyse tamamen genetik faktörlerle açıklanabildiğini vurguluyor.
İkizler üzerinden kritik analiz
Bilim insanları 1300'den fazla ikiz çiftini inceleyerek genetik ve çevresel etkileri karşılaştırdı. Aynı aile içinde büyüyen bireyler arasındaki farklar analiz edilerek narsisizmin kaynağına dair güçlü veriler elde edildi. Bu kapsamda yalnızca ikizler değil ebeveynler, eşler ve kardeşler de araştırmaya dahil edildi. Toplamda binlerce kişinin kişilik özellikleri detaylı şekilde ölçüldü.
Karanlık Üçlü ile bağlantı
Narsisizm; empati eksikliği, manipülasyon ve aşırı benlik algısı gibi özelliklerle tanımlanıyor. Bu yönleriyle psikopati ve Makyavelcilikle birlikte "Karanlık Üçlü" olarak adlandırılan kişilik yapısının bir parçası kabul ediliyor.
Çevre etkisi sanıldığından zayıf
Araştırma sonuçlarına göre sosyoekonomik durum, aile ortamı ve yetiştirilme biçimi gibi faktörler yalnızca sınırlı bir etkiye sahip. Bu durum yıllardır savunulan "ebeveyn tutumu belirleyicidir" görüşüne ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.
Psikoterapi yaklaşımı değişebilir mi?
Narsisizmin genetik ağırlıklı olduğunun ortaya konması tedavi ve yaklaşım yöntemlerini de etkileyebilir. Uzmanlara göre bu bulgu psikoterapi ve insan ilişkileri alanında yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılabilir.
Araştırma, narsisizmin önemli ölçüde doğuştan geldiğini gösterse de tamamen değiştirilemez olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar bu eğilimlerle başa çıkmanın yollarını bulmanın hala mümkün olduğunu ancak yöntemlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtiyor.