Sosyoekonomik durum, aile ortamı ve yetiştirilme biçimi gibi çevresel faktörlerin narsisizm üzerinde yalnızca sınırlı etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Karanlık Üçlü ile bağlantı Narsisizm; empati eksikliği, manipülasyon ve aşırı benlik algısı gibi özelliklerle tanımlanıyor. Bu yönleriyle psikopati ve Makyavelcilikle birlikte "Karanlık Üçlü" olarak adlandırılan kişilik yapısının bir parçası kabul ediliyor.

Narsisizmin genetik ağırlıklı olduğunun belirlenmesi psikoterapi ve tedavi yöntemlerinde yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirebilir. Çevre etkisi sanıldığından zayıf Araştırma sonuçlarına göre sosyoekonomik durum, aile ortamı ve yetiştirilme biçimi gibi faktörler yalnızca sınırlı bir etkiye sahip. Bu durum yıllardır savunulan "ebeveyn tutumu belirleyicidir" görüşüne ciddi bir meydan okuma niteliği taşıyor.