Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

🦷 DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına göre, boğaza su kaçırılmadan ağızı suyla çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamak da orucu bozmaz. Ancak diş macununun ya da suyun boğaza kaçması halinde orucun bozulacağı belirtiliyor. Bu sebeple, diş fırçalarken macun kullanmamak ya da orucu riske atmamak için dişlerin imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması tavsiye ediliyor.