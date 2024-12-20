Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dava sürecinde, Banu Parlak'ın şikayetinden vazgeçmesiyle Polat çiftinin tahliyesine karar verildi. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken sanık avukatları salonda hazır bulundu. Bir kısım tutuklu sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) sistemiyle duruşmada hazır edildi. Duruşmada hakim tarafından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını verdiği açıklandı.

"DALTONLAR ÇETESİ İLE İRTİBAT KURDU" Mütalaada, sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet olduğu, Dilan Polat tarafından sosyal medya aracılığıyla müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu belirtildi.

100 BİN TL ALDILAR Beratcan Gökdemir'in Daltonlar grubuna ait hücre evinde eyleme hazır vaziyette kendisinden talimat bekleyen sanık Batuhan İnci'ye talimat verdiği, sanığın eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu'nun Batuhan İnci'nin kendilerine bildirdiği konuma giderek bir şahıstan 100 bin lira parayı elden aldıklarına da mütalaada yer verildi. Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili'nin aldıkları talimat doğrultusunda, 'Banu Parlak Güzellik Salonu' isimli işyerine aynı gün 2 kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları da mütalaada yer aldı.