"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu, Can Doğu ve Ahmet Gün katıldı.

"CASUS SİSTEMİYLE TAKİP EDİYORDUK" Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Emre Çiftçi, "Bu şahıslarla akrabalığım yok, Engin-Dilan Polat'ı ve Ahmet Gün'ü 2017 yılından itibaren Veysel Şahin sebebiyle tanırım. Sistemimiz yasadışı bahistir. Her birimiz kendimize ait ülkelerde ikamet ediyoruz. Engin Polat KKTC'ye yasadışı yollarla giderek bizimle bağlantı kurdu. Sistemi bu kişiler üzerinden yürütmeye devam ettik. Derkan Başer, Engin Polat'a kefil olduğunu söyledi. Üst düzey dediğimiz siteler var. O sistemlerin kurucusuyum. Sadece bu sanıklar üzerinden değil başka insanların üzerine de sistem kurduk. Batum, Yunanistan, Gürcistan üzerinde çalıştırdım. 2018 yılından önce Veysel Şahin üzerinde dava vardı ve ondan dolayı biz geri çekilmiştik. Tüm yetkiyi ben ve Derkan almıştık. Veysel'in sahip olduğu sistemin yarısını ben yarısını Derkan almıştı. Paralarımızı sistem üzerinden nakit çekiyorduk. Veysel Şahin rahat durmadı. Kendisi Derkan'ın yardımıyla beni devre dışı bırakmaya başladı. Kurmuş olduğu bahis sistemi dışında kendimizi güvene almayı düşündük. Kordine timi, ATM timi olsun herkesi biz takip ediyorduk. Kişisel herhangi bir telefon kullandığı takdirde yüklenen casus sistemiyle kendilerini yakalıyorduk" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE ŞÜPHE ÇEKMİYORDU" Tanık Çiftçi, "Kendilerine her türlü koordine edilen şirketler açıldı. MASAK kolay kolay tespit edemediği için siber suçlar devreye girdi. Yavaş yavaş kendi üzerine kurulan şirket aracılığıyla hesaplarına para girişi oluyordu. Para girişi yapmak için kişi kart seçtiğinde mail order sistemine girmiş oluyor. Bu paralar, kurulan şirketler kimin üzerine yapıldıysa ona gider. Paralar soğuk cüzdan dediğimiz sistemden nakit olarak çekildi. Tüm paralar nakit olarak sistem üzerinden geçilerek satış bedeli yüksek olduğu için mali şubede dikkat çekmezdi. Bu sistem üzerinden ana şirket dediğimiz şirkette toplanıp, paralar nakit olarak belli şirketlerden çekilirdi ve hiçbir şekilde şüphe çekmiyordu. Herhangi bir operasyona karşı tedbirli olduğumuz için paralar yüzde 50 soğuk cüzdan dediğimiz olayda toplanır. Cezaevinde yattığım dönemde mevcut telefonlarım vardı. Bazıları yakalandı bazıları yakalanmadı. Bu telefonlarla dışarıyla irtibat kuruyordum. Engin Polat, Dilan Polat ve Ahmet Gün'ü bu işte olduklarını Derkan Başer telefon üzerinden söyledi. 2 milyar Türk lirası ve 45 bin dolar para, Dilan-Engin Polat ve Ahmet Gün'ün kendi üzerinde kurulan şirketler üzerinden gelen paralardır. Para karşılığında elimizin kolumuzun yetiştiği yerler var. Dilan, Engin Polat ve Ahmet beni görmediler ama ben kendilerini bizzat gördüm telefonlarına kadar" dedi.

"ENGİN POLAT'IN HESAPLARINA BAKIN" Tutuklu tanık Aygün Yıldırım ise, "Mustafa Özalp'ı aynı sektörde olduğumuz için tanırım. İllegal bahis reklamlarını Ankara'daki Yunus Sedat Aydın yapardı. 2017-2019 yılları arasında Mustafa Özalp, Neslim Güngen'in hesabını kapatması için 5 bin lira teklif etti ben kabul etmedim. Özalp'in kendi sosyal medya şirketi var bu şirkette 600 fenomen var. Bunların hesaplarını kapatıp bize açtırırdı. Mustafa Özalp haftanın 3 günü yanına giderdi sosyal medyadan hikaye atardı oradan biliyorum. İllegal bahis reklamı aldığına dair medyadan arkadaşımdan bilgi aldım. Sadece reklam faaliyeti alıyordu. Tolunay Topal ve eşi İlayda Topal araştırılsın. Mustafa Özalp 2017-2018 yılında Ankara'da teknik servisti nasıl bir anda yükseldi. Sanal bahisle yükseldi. Engin Polat'ın hesaplarına bakın.Engin Polat ile arasındaki alım satıma bakılsın. Yunus Sedat Aydın söyledi bunları bana" dedi.