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Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

Bursa'da canlı yayın açıp kendine zarar vermeye çalışan bir kişi, polisin baskın yapmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yayın sırasında kapıyı kıran polis ekipleri, dehşetin önüne geçti. Korku dolu o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:30
Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi.

Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

BAYGINLIK GEÇİRDİ

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Canlı yayında kan donduran anlar! Polis eve baskın düzenledi! Kendisine zarar veriyordu...

İşte o anlar...