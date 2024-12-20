İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz Aralık ayında kan donduran bir cinayet yaşandı. Cinayete ilişkin ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi. CHP Sultangazi İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Tepeli'nin kuzeni Barış Özdoğan, "Arap Emrah" lakabıyla ün salan çete lideri Emrah Sever'in en yakın adamlarından biriydi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER
Emrah Sever'in; Göl Çetesi olarak bilinen liderliğini Volkan Reçber'ın yaptığı grup ile uzun süredir devam eden bir husumeti vardı. Bölgedeki rantı paylaşamayan her iki çete zaman zaman sokak çatışmalarıyla karşı karşıya geliyordu. İddiaya göre; Cinayetten 1 gün önce Reçber'in adamları ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Özdoğan için infaz emri verildi. Cinayet için ise korkunç bir plan hazırlandı.
SEVGİLİSİNE TUZAK KURDURTTULAR
İddiaya göre Reçber'in adamları uzun bir süredir Barış Özdoğan'ın beraber olduğu 20 yaşındaki Alanur I. ile temas halindeydi. Özdoğan ve çete üyelerinin attığı adımdan Alanur I. sayesinde haberdar olan Reçber Grubu, 21 Aralık akşamı genç kızdan Özdoğan'ı bir otele davet etmesini istedi.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Barış Özdoğan, yaşananlardan habersiz kız arkadaşının buluşma teklifini kabul etti ve Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir otelin 500 numaralı odasını bir geceliğine bin 200 TL'ye tuttu. Özdoğan, ayrıca resepsiyona 400 TL daha bırakıp, kız arkadaşının geleceğini söyleyerek taksicinin ödemesini yapmalarını istedi.
ISRARLA AŞAĞI İNMESİNİ İSTEDİ
Odaya çıkan Özdoğan kız arkadaşı Alanur I.'yı beklemeye başladı. 15 dakika sonra telefonu çalan Özdoğan; kız arkadaşına, taksi parasını ödediğini ve odaya çıkabileceğini söyledi.
Ancak Alanur I. ısrarla erkek arkadaşının aşağıya inmesini istedi.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU
Kız arkadaşının yoğun ısrarı sonrası pusuya düşürüleceğinden habersiz aşağıya inen Barış Özdoğan, taksinin kapısını açmak istediği sırada beyaz bir binek otomobille olay yerine gelen Reçber Grubuna üye Halil E, Mehmet E, Onur Can Ş. ve Bedir K. tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Özdoğan, baş ve vücut bölgesine isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybederken, Alanur I. olay yerinden koşarak, saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Olay yerinde 26 adet boş kovan tespit edildi.
3 KEZ ARAÇ DEĞİŞTİRDİ
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Olaydan sonra polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların kullandığı otomobil, gece geç saatlerde Eyüpsultan ilçesi Pirinçci Köyü civarında yakılmış̧ halde bulundu. Aracın çalıntı, plakasının ise sahte olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kayıplara karışan Alanur I.'nın 3 kez yakalanmamak için taksi değiştirdiği ortaya çıkarken, Halil E.ve Mehmet E. kısa bir süre sonra yakalandı.
OTEL SAHİBİ DE İŞİN İÇİNDE
Soruşturma kapsamında otel sahibinin de cinayetten dakikalar önce çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Onur Can Ş. Bedir K. ve Alanur I. polis tarafından her yerde aranıyor.