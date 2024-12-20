SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER

Emrah Sever'in; Göl Çetesi olarak bilinen liderliğini Volkan Reçber'ın yaptığı grup ile uzun süredir devam eden bir husumeti vardı. Bölgedeki rantı paylaşamayan her iki çete zaman zaman sokak çatışmalarıyla karşı karşıya geliyordu. İddiaya göre; Cinayetten 1 gün önce Reçber'in adamları ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Özdoğan için infaz emri verildi. Cinayet için ise korkunç bir plan hazırlandı.