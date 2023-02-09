Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten yeni paylaşım "Bölge yeniden şekilleniyor 13-14 Şubat..." Kahramanmaraş depremini haber vermişti
Türkiye önce İstanbul'daki 3.1 ardından Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremlerle sallandı... Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuştu. Frank Hoogerbeets'ten yeni bir paylaşımlar geldi.
09.02.2023 10:36 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:06
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciasından önce Türkiye ile ilgili uyarı tweeti attığı ortaya çıkan deprem kahini lakaplı Frank Hoogerbeets'ten yeni paylaşımlar geldi. İşte detaylar...