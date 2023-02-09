Kahramanmaraş’taki deprem enkazında şehit oğlunun hatıralarını almak için bekledi

Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert şunları söyledi;

"Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ben bir şehit babasıyım. Oğlum Van'da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Bunlar bir kaderdir. Kadere inanmak gerek. Vatanımızın ve milletimizin kaderinde bu var. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık. İnşallah diğer eşyalarının da çıkarılmasını bekliyoruz"