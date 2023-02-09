Kahramanmaraş'taki deprem enkazında şehit oğlunun hatıralarını almak için bekledi
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devlet ve millet el ele vererek kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz başında bekleyen bir baba ise duyanları duygulandırdı... Van'ın Çatak ilçesinde geçen yıl ekim ayında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert'in Kahramanmaraş'ın Elbistan'daki evi de depremde yıkıldı. Aile bireyleri sağ kurtulurken, Şahap Sert, oğlundan kalan hatıralara ulaşmak için enkaz başında bekledi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından çıkan cansız bedenler yüreğimiz yakarken sağ salim kurtarılan vatandaşlarımızı ise umudu artırıyor.
Kahramanmaraş'ta enkaz başında bekleyen bir baba ise duyanları duygulandırdı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oturan Şahap Sert'in Yunus Emre Mahallesi'ndeki evi, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.
ŞEHİT OĞLUNUN EŞYALARI İÇİN ENKAZ BAŞINDA BEKLEDİ
Aile bireyleri yara almazken, Şahap Sert'in Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'ten kalan hatıralar enkaz altında kaldı. Şahap Sert, oğlunun hatıralarına ulaşmak için uzun süre enkaz başında bekledi.
Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert şunları söyledi;
"Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ben bir şehit babasıyım. Oğlum Van'da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Bunlar bir kaderdir. Kadere inanmak gerek. Vatanımızın ve milletimizin kaderinde bu var. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık. İnşallah diğer eşyalarının da çıkarılmasını bekliyoruz"