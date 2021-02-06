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Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken turistler ise kısıtlamadan muhaf. Antalya'da hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece olmasını fırsat bilen turistler boş kalan Konyaaltı Sahili'nde denize girerek ve güneşlenerek keyif yaptı o anlar ise objektiflere yansıdı.

06.02.2021 12:47 - Son Güncelleme: 06.02.2021 13:12
Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

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Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.

Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı.

Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Kısıtlamadan muaf yerleşik yabancılar, sahil şeridinde spor yapıp bisiklete bindi.