Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken turistler ise kısıtlamadan muhaf. Antalya'da hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece olmasını fırsat bilen turistler boş kalan Konyaaltı Sahili'nde denize girerek ve güneşlenerek keyif yaptı o anlar ise objektiflere yansıdı.

06.02.2021 12:47 - Son Güncelleme: 06.02.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





