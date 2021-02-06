Deniz kum güneş! Kısıtlamanın keyfini onlar çıkardı
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken turistler ise kısıtlamadan muhaf. Antalya'da hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece olmasını fırsat bilen turistler boş kalan Konyaaltı Sahili'nde denize girerek ve güneşlenerek keyif yaptı o anlar ise objektiflere yansıdı.
06.02.2021 12:47
- Son Güncelleme: 06.02.2021 13:12
Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.
Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti.
Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı.
Kısıtlamadan muaf yerleşik yabancılar, sahil şeridinde spor yapıp bisiklete bindi.