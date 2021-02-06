Marketlerde artık farklı olacak yeni kısıtlama kararı! Dün itibariyle değişti! BİM ve ŞOK markette bundan böyle...

Türkiye'de 81 ildeki şubeleriyle satış yapan BİM'de çarşamba günü itibariyle aktüel ürünlerin geçtiğimiz haftaki düzeni değişti. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından BİM ve ŞOK aktüel ürün satış gününde değişikliğe gitmişti. BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunmaya başladı. ŞOK ise henüz cuma gününe satışa sunduğu aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı.