Marketlerde artık farklı olacak yeni kısıtlama kararı! Dün itibariyle değişti! BİM ve ŞOK markette bundan böyle...
Marketlerde artık farklı olacak yeni kısıtlama kararı! Dün itibariyle değişti! BİM markette bundan böyle aktüel kataloğu ürünlerinin satış günleri yine eskisi gibi oldu. ŞOK ise sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cumartesi günleri satışa sunduğu aktüel ürünleri halen cuma satışa sunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere market zincirleri koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel kataloğ ürün satış günlerinde değişikliğe gitmişti. BİM cuma günü sattığı aktüel ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak bu hafta aldığı kararla firma aktüel kataloğ ürünlerini yine önceden olduğu gibi cuma günleri sabah saatlerinden itibaren raflarına koydu.
06.02.2021 13:16
- Son Güncelleme: 06.02.2021 13:21
Türkiye'de 81 ildeki şubeleriyle satış yapan BİM'de çarşamba günü itibariyle aktüel ürünlerin geçtiğimiz haftaki düzeni değişti. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından BİM ve ŞOK aktüel ürün satış gününde değişikliğe gitmişti. BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunmaya başladı. ŞOK ise henüz cuma gününe satışa sunduğu aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı.