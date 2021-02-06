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Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

Koronavirüs karantinası insanlara neler yaptırmıyor ki... Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Kimileri yetenek geliştiriyor, kimileri Instagram'da canlı yayın açıyor ve nicesi... Ancak bazıları can sıkıntısı için bambaşka yollar tercih etti. Mesela İngiltere'deki bu genç gibi. İngiltere'de yeni aldığı evinde çalışma yapan Jake Brown, duvarlardan birinin dokusunun farklı olduğunu fark etmesinin ardından duvarı kırdı. Bakın işin altından ne çıktı.

06.02.2021 06:33 - Son Güncelleme: 06.02.2021 06:34
Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İngiltere'nin Devon bölgesindeki Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sürekli evde olduğu için sıkılarak yeni aldığı evinde değişiklikler yapmaya karar verdi.

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Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

Çalışmalara başlayan Brown, duvarların birinin dokusunun farklı olduğunu fark ederek duvarda delik açtı. Duvarın arkasında geniş ve boş bir alan olduğunu gören Brown, bu alanı incelemeye başladı.

Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

1900'LÜ YILLARA DAYANAN BOYA KUTULARINI KEŞFETTİ

Brown daha sonra bunun bir tünel olduğunu keşfetti. Brown incelemeleri sırasında tünelin içerisinde boya kutuları ve tarihi 1964 yılına dayanan eski bir gazete buldu. Ayrıca Brown, tünelin içinde bulduğu boya kutularının neredeyse 1900'lerin başından olduğunu da fark etti.

Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

Bunun üzerine Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, bulduklarını anlattı.

Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

Richard ise bölgenin o zamanlar 'Windridge Hill' adında büyük bir tepe olduğunu belirterek, evlerin kiler gibi yer altı alanları ile inşa edildiğini ve bu gibi yerlerin daha sonra şarap mahzenlerine hatta mağara tipi banyo alanlarına dönüştürüldüğünü gördüğünü belirtti.