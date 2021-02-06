Can sıkıntısı insana neler yaptırıyor! Karantinada sıkıldı evini kazdı, sonrasında...

Richard ise bölgenin o zamanlar 'Windridge Hill' adında büyük bir tepe olduğunu belirterek, evlerin kiler gibi yer altı alanları ile inşa edildiğini ve bu gibi yerlerin daha sonra şarap mahzenlerine hatta mağara tipi banyo alanlarına dönüştürüldüğünü gördüğünü belirtti.