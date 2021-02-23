Delikli bir kuruşla başladı! Antika koleksiyonu 10 bin eşyaya ulaştı!
Tekirdağ Çorlu'da yaşayan 50 yaşındaki iş insanı İsmail Beyan, delikli 1 kuruşla koleksiyona başladı. Beyan, aradan geçen yıllarda içinde tarihi eserlerin de olduğu 10 bin antika eşya biriktirdi. Topladığı eşyaları iş yerinde sergileyen Beyan, "Bunların müzede daha çok kişiye ulaşması beni gururlandırır" dedi.
İş insanı İsmail Beyan, çocukluğunda eline geçen delikli bir kuruş ile antika eşya toplamaya başladı. Aradan geçen 40 yılda teraziden çömleklere kadar yaklaşık 10 bin eşya biriktiren Beyan, evinin yanı sıra iş yerini de sergi alanı yaptı. Beyan, "Henüz 10 yaşındayken delikli parayı buldum ve antika eşya biriktirmeye başladım.
Daha sonraki yıllarda komşularımızdan, arkadaşlarımızdan alarak geliştirdim. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde okuyordum. Kadıköy'de Beyazıt Meydanı'ndan tezgahlar kuruluyordu. Oradan aldıklarımla koleksiyonumu geliştirdim. İnternet ortamında ulaşmak daha kolay olduğu için bu yolla 100 kilograma yakın bozuk para topladım" dedi.
Çoğunlukla posta terazilerimiz, pazarcı terazilerimiz, eczacı terazilerimiz, sarraf terazilerimiz, ölçü aletlerimiz, kronometreler, mikrometreler, gemicilikle ilgili pusulalarımız, Osmanlı döneminde kullanılan uzunluk ölçü birimi arşın, endaze, sarrafların kullanmış olduğu seyyar teraziler, ağırlık topları olarak kantarlar, kantar topuzları, dirhemler gibi eşyaların kolleksiyonunu yaptım" diye konuştu.
İsmail Beyan, koleksiyonunu evine sığmadığı için iş yerine taşıdığını belirterek, "Bunları daha çok kişiye ulaşabilmesi için bir müze ortamında, olabileceğini düşünüyorum. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İzzet Volkan ile istişarelerde bulunduk. İnşallah Çorlu'muza güzel bir müze kazandırmak istiyoruz" dedi.