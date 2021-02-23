Delikli bir kuruşla başladı! Antika koleksiyonu 10 bin eşyaya ulaştı!

İsmail Beyan, koleksiyonunu evine sığmadığı için iş yerine taşıdığını belirterek, "Bunları daha çok kişiye ulaşabilmesi için bir müze ortamında, olabileceğini düşünüyorum. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İzzet Volkan ile istişarelerde bulunduk. İnşallah Çorlu'muza güzel bir müze kazandırmak istiyoruz" dedi.