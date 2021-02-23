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Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor

Kırıkkale'de bir oto galerici, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor, toz almasın diye üzerindeki örtüleri dahi açmıyor. Fatih Yunus Güzel, 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131, 35 bin kilometrede 1974 model Murat 124 ile 1987 model Renault otomobile değer biçemiyor.

23.02.2021 10:52 - Son Güncelleme: 23.02.2021 10:54
Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor

Kırıkkale'de oto galericilik yapan Fatih Yunus Güzel, klasik otomobillerine iş yerinde gözü gibi bakıyor. Her gün bakımını ve temizliğini yapıyor, toz almasın diye de araçlarını örtüyle kaplıyor. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131 duruşuyla göz kamaştırıyor. 1974 model Murat 124 ise henüz 35 bin kilometrede. Diğer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Güzel, orijinalliğini koruyan otomobillerine henüz fiyat biçemiyor. Oto galerici Fatih Yunus Güzel, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve antika araçları çok sevdiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor

"KLASİK ARAÇLARI SEVİYORUM"
Klasik otomobillerinin fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruduğunu ifade eden Güzel, "Klasik araçlara tutkunluğum var. Antika araçları seviyorum. Gelişigüzel araçları hiçbir zaman sevmiyorum.

Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor

En temiz araçları alıp satıyorum. Şu anda 3 tane aracımız var. Yaklaşık 2 yıldır bu araçlardan satıyoruz. 87 model 131 Şahin'imiz var. Fabrika boyalı 100 bin kilometrede benzinli.

Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor

Aracı aldığımızda biraz standarttı. Araca bazı aksesuarlar yaptık. Yılına ait aksesuarlar yaptık. Jantıdır, içindeki müzik sistemidir hepsi yılına ait. O yıllarda kullanılan malzeme ile aksesuar yaptık aracımıza. Şu anda içeride saklıyoruz" dedi.

Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor

"ORİJİNAL ŞEKİLDE DURMASI HOŞUMUZA GİDİYOR"
35 bin kilometredeki 1974 model Murat 124 otomobilin özelliklerinden bahseden Güzel, "Her şeyi ile fabrikasyon bir araç. 87 model Renault aracımız var. Fabrika boyalı 78 bin kilometrede. Bu aracımız da fabrikadan çıktığı gibi içiyle dışıyla, bize bu araçlar saklamak, bakmak, sevmek bize mutluluk veriyor.