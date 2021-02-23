Klasik otomobilleri örtü altında saklıyor! Fiyat biçemiyor
Kırıkkale'de bir oto galerici, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor, toz almasın diye üzerindeki örtüleri dahi açmıyor. Fatih Yunus Güzel, 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131, 35 bin kilometrede 1974 model Murat 124 ile 1987 model Renault otomobile değer biçemiyor.
Kırıkkale'de oto galericilik yapan Fatih Yunus Güzel, klasik otomobillerine iş yerinde gözü gibi bakıyor. Her gün bakımını ve temizliğini yapıyor, toz almasın diye de araçlarını örtüyle kaplıyor. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131 duruşuyla göz kamaştırıyor. 1974 model Murat 124 ise henüz 35 bin kilometrede. Diğer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Güzel, orijinalliğini koruyan otomobillerine henüz fiyat biçemiyor. Oto galerici Fatih Yunus Güzel, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve antika araçları çok sevdiğini söyledi.
"ORİJİNAL ŞEKİLDE DURMASI HOŞUMUZA GİDİYOR"
35 bin kilometredeki 1974 model Murat 124 otomobilin özelliklerinden bahseden Güzel, "Her şeyi ile fabrikasyon bir araç. 87 model Renault aracımız var. Fabrika boyalı 78 bin kilometrede. Bu aracımız da fabrikadan çıktığı gibi içiyle dışıyla, bize bu araçlar saklamak, bakmak, sevmek bize mutluluk veriyor.