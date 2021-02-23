SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda bir günde 3 yunus ölümü! Nedeni belli oldu! Balık ağları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Zabıta Amirliğince alınan yunusun, İÜ Su Bilimleri Fakültesi ve TÜDAV uzmanları tarafından incelenmek üzere Yenikapı birimine getirildiğini belirten Tonay, "Bu sırada İBB İSTAÇ deniz ekibi Vaniköy ve Kuleli'de iki ölü tırtak daha buldu. Onları da Yenikapı Deniz Zabıta Amirliği'ne getirdi." dedi.