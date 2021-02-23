SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda bir günde 3 yunus ölümü! Nedeni belli oldu! Balık ağları
Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda dün 3 yunus ölüsu bulundu. Aynı gün içerisinde 3 yunus ölümüyle ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda M. Tonay "Yaptığımız incelemede 3 yetişkin erkek tırtak bireyinin ölümlerinin üzerinden en fazla yarım gün geçtiğini ve ölüm sebebinin balıkçılık etkileşimine bağlı ağda boğulma olduğunu belirledik" dedi.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda M. Tonay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğünden gelen ihbarla Karaköy'de tırtak türü yunusun ölü olarak karaya vurduğunu öğrendiklerini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Zabıta Amirliğince alınan yunusun, İÜ Su Bilimleri Fakültesi ve TÜDAV uzmanları tarafından incelenmek üzere Yenikapı birimine getirildiğini belirten Tonay, "Bu sırada İBB İSTAÇ deniz ekibi Vaniköy ve Kuleli'de iki ölü tırtak daha buldu. Onları da Yenikapı Deniz Zabıta Amirliği'ne getirdi." dedi.
Ayrıca tırtakların üzerinde balıkçılık etkileşimini gösteren karakteristik ağ izleri net bir şekilde görülmekte, iç organ ve dokulardaki hemorajik yapı, damarların doluluğu ve yemek borusunda bulunan balıklar bu bulguları desteklemektedir. Üçünün de aynı balıkçılık operasyonunda öldüklerini düşünüyoruz.
Karadeniz popülasyonu hassas, Akdeniz popülasyonu ise nesli tehlike altında olan tırtak türü yunuslar genellikle açık denizde yaşarlar. İstanbul Boğazı'nda ise pelajik balık göçü sırasında gözlenirler. Bu yüzden kıyısal balıkçılıkla etkileşimleri nadirken, ölümleri daha çok gırgır gibi çevirme ağları ile yapılan avcılıklarda gözlenir.