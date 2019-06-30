Datça yangın sonrası böyle görüntülendi! 20 hektar makilik alan kül oldu
Muğla'nın tatil cennetlerinden biri olan Datça'da dün çıkan yangın sonrası 20 hektar makilik alan kül oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın, 12 saatlik bir çabanın ardından söndürüldü.
Alevlerin zaman zaman yakındaki Palamutbükü Limanı ile çevresindeki ev, restoran ve pansiyonlara 100 metre kadar yaklaştığı yangında, ilk belirlemelere göre 20 hektar makilik alan zarar gördü. Tedbir amacıyla bölgede 1 helikopter ile soğutma çalışması sürerken, 10 arazöz de müdahale etmeden hazır olarak bekletiliyor. Datça'nın ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Cumalı Mahallesi Palamutbükü Limanı'nın üst tarafında, televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu tepedeki makilik alandan, dün saat 17.30 sıralarında, alevler yükselmeye başladı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin Alo 177 ihbar hattına durumu bildirmesi üzerine bölgeye Milas ve Marmaris ilçelerinden 1'er söndürme helikopteri ile Datça Orman İşletme Şefliği'ne ait 7 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAGAME) de destek verdi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.
YENİDEN ALEVLENDİ
Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları sürerken bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden yükseldi. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede etkili oldu. Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz ve Datça MAGAME ekipleri, tepeden sahile doğru bir hat halinde inmeye başlayan alevlere müdahale etti. Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Hava Radar Mevki Komutanlığı ve Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.