Datça yangın sonrası böyle görüntülendi! 20 hektar makilik alan kül oldu

YENİDEN ALEVLENDİ

Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları sürerken bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden yükseldi. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede etkili oldu. Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz ve Datça MAGAME ekipleri, tepeden sahile doğru bir hat halinde inmeye başlayan alevlere müdahale etti. Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Hava Radar Mevki Komutanlığı ve Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi.

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