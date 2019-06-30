Nostradamus 2019 kehanetleri kan dondurdu! 2019 kehanetlerine göre Türkiye...
Nostradamus 2019 kehanetleri kan dondurdu. Baba Vanga'nın ardından dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Nostradamus'un 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Dünyanın en ilginç kahinlerinden biri olan Nostradamus'un kehanetlerinin bu denli merak edilmesinin arkasında yatan neden, söylemlerinin daha önce bir çok kez yaşanmış olmasıydı. Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıkan gerçekler tüyler ürpertti. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek. Peki, Nostradamus kimdir ve 2019 kehanetleri nelerdir?
NOSTRADAMUS KİMDİR?
Michel de Nostredame,14 Aralık 1503 tarihinde dünyaya gelmiştir.Çok varlıklı bir ailenin çocuğu olan Nostradamus'un geleceği görme yeteneği ilk önce büyükbabaları Jean de St.Remy ve Pierre de Nostredame tarafından desteklenmiştir. Büyükbabası tarafından ona, Eski Yunanca, Latince, İbranice lisanları öğretilmiştir. Bunun yanında eğitim verdiği diğer konular ise; matematik, simya, klasik edebiyat, tarih, tıp, astroloji bilimleridir.
Nostradamus'un Doktorluk Kariyerine İlişkin Başarıları
Şarbon hastalığı salgınında kan akıtarak tedavi yapmak yerine, hastalarını temiz hava, su ve bitkilerle tedavi etmesi olmuştu.
1546-1547 yıllarında baş gösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı.
Nostradamus geleceği görmeye başladıkça, bunları başkalarıyla paylaşmak istedi.
İlk olarak 1550'de almanağını yazar. On iki tane manzum dörtlük bulunan bu kitapta her bir dörtlükte gelecek yılın bir ayı ile ilgili genel bir kehanet vardı.
1558 yılında yakın zamanlardaki almanakları yetersiz bulunca ve kıyamete kadar insanoğlunun karşılaşacağını düşündüğü her olayı içine alan eseri "Yüzyıllar"ı yazdı.
Nostradamus'un kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşur.
NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR
Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.
Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.
GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK
Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.
Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.