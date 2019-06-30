Nostradamus 2019 kehanetleri kan dondurdu! 2019 kehanetlerine göre Türkiye...

Nostradamus'un Doktorluk Kariyerine İlişkin Başarıları

Şarbon hastalığı salgınında kan akıtarak tedavi yapmak yerine, hastalarını temiz hava, su ve bitkilerle tedavi etmesi olmuştu.

1546-1547 yıllarında baş gösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı.

Nostradamus geleceği görmeye başladıkça, bunları başkalarıyla paylaşmak istedi.

İlk olarak 1550'de almanağını yazar. On iki tane manzum dörtlük bulunan bu kitapta her bir dörtlükte gelecek yılın bir ayı ile ilgili genel bir kehanet vardı.

1558 yılında yakın zamanlardaki almanakları yetersiz bulunca ve kıyamete kadar insanoğlunun karşılaşacağını düşündüğü her olayı içine alan eseri "Yüzyıllar"ı yazdı.

Nostradamus'un kitaplarındaki kehanetleri açık ve seçik olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşur.