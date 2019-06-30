Datça yangın sonrası böyle görüntülendi! 20 hektar makilik alan kül oldu

Muğla'nın tatil cennetlerinden biri olan Datça'da dün çıkan yangın sonrası 20 hektar makilik alan kül oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın, 12 saatlik bir çabanın ardından söndürüldü.
Datça yangın sonrası böyle görüntülendi! 20 hektar makilik alan kül oldu30.06.2019 11:41
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