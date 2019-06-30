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Datça yangın sonrası böyle görüntülendi! 20 hektar makilik alan kül oldu

30.06.2019 11:41

Muğla'nın tatil cennetlerinden biri olan Datça'da dün çıkan yangın sonrası 20 hektar makilik alan kül oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın, 12 saatlik bir çabanın ardından söndürüldü.


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