Günlük burç yorumları – 30 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Zamanınızı yenilikle iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz. Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaret edeceğiniz günlerdesiniz. Başarınızın sezgilerle pekiştiğine inanıyor ve çalışmalarınızı buna göre yönlendiriyorsunuz. Olaylar karşısında mantığınızı da ön plana çıkarmalısınız. Sempatik bir dış görünümünüzün olmasına rağmen içsel bir durgunluğunuz var. Dışa dönük yaşamalısınız.
BOĞA
Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz. Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak. Yoğun iş temposu içinde, aşırı aktif bir şekilde çalışırken kendinizi unutuyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızdan da, aynı tempoyu beklemeniz hata oluyor. Yenilikçi olduğunuz kadar tutucu taraflarınız da var. Özellikle, aşk dendiği zaman sabit değerlerinizden kurtulamıyorsunuz.
İKİZLER
Hayat bir miktar risk içeriyor bu sebepten ötürü de doğru zaman içinde bulunduğunuz zamandır. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz. İş yaşantınızdaki becerileriniz her zaman takdir görüyor. Bu özelliğinizi herkes biliyor ve size hak veriyor. Başarılarınız, sizi şımartmamalı. Araştırma ve kendinizi geliştirme konusunda yetenekleriniz sizi başarıya götürecek. Gizli korkuların insanısınız.
YENGEÇ
İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir, bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz. İş yaşamınızda gördüğünüz haksızlıklar sizi çok katı bir kişi yapıyor. Bu konuda aşırıya kaçmamak şartıyla haklısınız aslında. Sezgilerinize olan güveniniz nedeniyle ona karşı olmayacak düşünceler geliştiriyorsunuz. Bu gereksiz kuşkulara yol açıyor.
ASLAN
Sezgilerinizin arttığı bugünlerde etrafınızdaki aura ve enerji alanlarına daha hakim olabilirsiniz. 6. çakranızı çalıştıracak mantralar dinleyebilirsiniz. Sezgilerinizin egemen olduğu zihin yapınızla çoğu zaman avantajlı konumda oluyorsunuz. Çünkü, gereken önlemleri katı bir şekilde alıyorsunuz. Bazen, kendinize olan güveniniz size hata yaptırıyor. Üstesinden kısa zamanda gelemeyeceğiniz işlere kalkışmayın.