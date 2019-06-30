Günlük burç yorumları – 30 Haziran 2019 Pazar

YENGEÇ

İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir, bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz. İş yaşamınızda gördüğünüz haksızlıklar sizi çok katı bir kişi yapıyor. Bu konuda aşırıya kaçmamak şartıyla haklısınız aslında. Sezgilerinize olan güveniniz nedeniyle ona karşı olmayacak düşünceler geliştiriyorsunuz. Bu gereksiz kuşkulara yol açıyor.