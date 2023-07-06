Daha önce böylesi yaşanmadı! Hastanelik eden istila vatandaşları canından bezdirdi! Özellikle o kişiler uyarıldı

Ayrıca, sivrisineklerin sıfır kan grubuna, şişman kişilere, diyabetik hastalara ve çok terleyen kişilere daha çok ilgi gösterdiği belirtilmiştir. Sivrisinekleri uzak tutmak için çay ağacı yağı, okaliptus yağı, fesleğen bitkisi, kekik yağı, lavanta yağı gibi bitkisel yağlar kullanılabilir.