Korhan Berzeg nerede? Kaçırıldı mı? Resmi açıklama geldi! 136 kilometrelik alanda...

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Şu ana kadar 136 kilometrekarelik alan tarandı. Kayıp arama çalışmalarında herhangi bir iz ve emareye rastlanamadı. Ancak elimizde değerlendirdiğimiz birçok ipucu olduğunu ifade edebilirim. Bunların üzerine gidiyoruz" dedi.

