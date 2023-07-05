Korhan Berzeg nerede? Kaçırıldı mı? Resmi açıklama geldi! 136 kilometrelik alanda...
Dünya Bankası'ndan emekli olan ve Bakan Mehmet Şimşek'in hocası olan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'den hala haber yok. 136 kilometrelik alan taranırken bazı ipuçları ekiplerin dikkatini çekti. Öte yandan Korhan Hoca'nın kaçırıldığına dair iddialara cevap geldi.
ABD'de bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 19'uncu günde de devam etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Şu ana kadar 136 kilometrekarelik alan tarandı. Kayıp arama çalışmalarında herhangi bir iz ve emareye rastlanamadı. Ancak elimizde değerlendirdiğimiz birçok ipucu olduğunu ifade edebilirim. Bunların üzerine gidiyoruz" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 19'uncu gününde 67 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Kayıp olan Korhan Berzeg'in önceki gün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarı, yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, Berzeg'in Amerika'da ve İngiltere'de yaşayan kızlarının yurt dışına döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi. Angela Berzeg'in birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği belirtildi.