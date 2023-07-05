TikTok'ta tüyler ürperten kehanetlerini tek tek açıkladı! İki tarihi es geçmeyin dedi ve ekledi: "Dünyada tam 6 hafta boyunca..."
TikTok'ta zaman yolcusuyum diyen bir kişinin kehanetleri duyanları şaşırttı. Son zamanlarda birçok kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak kendilerini kanıtlamaya çalışan bu kişiler, ortaya attıkları iddialarla gündeme geliyorlar. Bunun son örneği ise TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bu kişi, TikTok'ta paylaştığı bir videoda çeşitli kehanetlerde bulundu. Bu kehanetlerin en dikkat çekeni ise yakın süreçte yaşadığımız benzer bir olayla ilgiliydi.
05.07.2023 14:33 - Son Güncelleme: 05.07.2023 14:33
Zaman yolculuğu insanların yıllardır merak ettiği bir konu oluyor. Geçmişe ya da geleceğe giderek zamanı kontrol edebileceğimizi hayal etmek birçok insanın ilgisini çekiyor. Son yıllarda ise zaman yolculuğuna dair iddialar ve kehanetler ortaya atılıyor. Bu iddiaların en son örneği ise oldukça ilginç. Bu kişi, gelecekten geldiğini ve gelecekteki olayları önceden bildiğini iddia etti. Zaman yolcusu buzulların erimeye başlamasıyla birlikte çeşitli salgın hastalıkların yayılacağını da sözlerine ekledi.