Çöpçatan sitesi Tinder’da tanıştı başına gelmeyen kalmadı! Sahte elmas prensi! Dizilere bile konu oldu! Sahte gelin değil sahte damat

Sahte pasaport kullanarak tekrar kaçtı ve Fjellhoy, Sjoholm ve Charlotte gibi kadınları avlamaya, paralarını cömert yaşam tarzını finanse etmek ve dolandırıcılığına devam etmek için kullanmaya devam etti. Belgesel ekibi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdığını tahmin ediyor ve filmdeki gazeteciler en az bir düzine kurbanı ve muhtemelen çok daha fazlası olduğunu düşünüyor.

Filmin yapımcıları, belgedeki iddialar hakkında yorum yapması için Hayut'a ulaştı ancak Hayut, kendinden beklenen bir yanıt vererek hakkındaki iddiaların "iftira ve yalan" olduğunu söyledi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KURBANLAR

Arntsen, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Bazıları birden fazla kişi, aile ve çift içeren en az 13 vakayı haritalandırdık ama bu yalnızca doğrulayabildiğimiz kadarı. Araştırmamızda, her zaman tanımlayamadığımız farklı kadınları gösteren çok sayıda fotoğraf ve materyalle karşılaştık, bu da bilmediğimiz kurbanlar olabileceği anlamına geliyor" diye konuştu. Gazeteci Hansen filmde "Fjellhoy'un hikayesinin ilk haberine verilen tepki çok büyüktü" dedi ve ekledi: "Dünyanın her yerinden mağdurlar bizimle iletişime geçti... En az 7 farklı ülkede polise ihbarda bulunuldu."