Çöpçatan sitesi Tinder’da tanıştı başına gelmeyen kalmadı! Sahte elmas prensi! Dizilere bile konu oldu! Sahte gelin değil sahte damat

Film, "Herkes barda ya da markette biriyle tanışmak ister. Ancak bu aralar biriyle tanışmanın en iyi yolu çöpçatanlık uygulamaları" ifadeleriyle başlıyor. Şoke edici belgeselde Fjellhoy, "Simon'ın resimlerini gördüğümde, sevdiğim türden bir görünüşü vardı" diyor.

SAHTE "ELMAS PRENSİ"

Leviev'in profili, şık takım elbiseler ve tasarım giysilerle dolu, jet sosyete hayatı yaşayan, egzotik kumsallarda kokteyllerini yudumlayan ve yüksek enerjili iş toplantılarına katılan bir adamı gösteriyordu. Fjellhoy'un, kendisini tasvir ettiği "Elmas Prensi" olduğundan şüphe etmesi için hiçbir neden yoktu. Hatta onun adını Google'da arattı ve gerçekten de Rus-İsrailli milyarder ve elmas kralı Lev Leviev'in, nam-ı diğer "Elmasların Kralı" olduğunu gördü ve bu adamın, Simon Leviev'in babası olduğunu düşündü. Bilmediği şey, iki adamın aslında akraba olmadığı ve Lev'in Simon adında bir oğlu olmadığıydı.

Fjellhoy, "Bu adam benim deneyimleyeceğimden çok farklı bir hayat yaşıyor, ben de tanışmanın biraz havalı olacağını düşünüyordum" diyerek tanışmalarını anlattı. Biri özel jette olmak üzere birkaç lüks randevunun ardından Leviev, Fjellhoy'dan kız arkadaşı olmasını istedi ve ondan "müstakbel eşi" olarak bahsetmeye başladı. Ancak sözde işi için sürekli seyahat ettiğinden, ilişkilerinin büyük bölümü uzun mesafeli olarak yürüyordu. Uzun mesajlar, zaman zaman görüntülü konuşmalar ve kısa süren ziyaretler...