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Eve arsaya değil oyuncağa yatırım yapıyor! Bursa'da çok ilginç olay! Değeri milyonu geçecek...

Bursa'da oyuncak araç koleksiyonu yapan bir kişi, çocuklarına yatırım olarak ev arsa yerine model araçlar alıyor. 5 yıl önce koleksiyonuna başlayan vatandaş, 1500 oyuncak araç toplarken; koleksiyonun şimdiki değerinin 150 bin lirayı aştığı öğrenildi. Yıllar geçtikçe değerine değer katan koleksiyonun değerinin 10 yıl sonra milyonlarca lirayı bulması bekleniyor.

04.02.2022 09:59 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:59
Eve arsaya değil oyuncağa yatırım yapıyor! Bursa’da çok ilginç olay! Değeri milyonu geçecek...

Bursalı oyuncak araç koleksiyoncusu, çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor. Mühendis olarak bir firmada çalışan Volkan Özvatan, 5 yıl önce çocuğunun doğum gününde ona oyuncak araç alınca, oyuncak araç koleksiyonu yapmaya başladı.

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Eve arsaya değil oyuncağa yatırım yapıyor! Bursa’da çok ilginç olay! Değeri milyonu geçecek...

Bu iş hobiye dönüşünce, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden otomobillerin modellerinin birebir aynısının 64'te bir oranında küçük olan oyuncak araçları topladı. Bu oyuncak otomobiller oyuncak firmaları tarafından lisanslı olarak sınırlı sayıda üretilip hemen tükeniyor.

Eve arsaya değil oyuncağa yatırım yapıyor! Bursa’da çok ilginç olay! Değeri milyonu geçecek...

Bu araçları alabilenler koleksiyonuna katıyor. Özvatan da bu zamana kadar farklı marka araçların farklı modellerinin 64'te bir oranında küçük versiyonu olan oyuncak araçlarından bin 500 adet toplamayı başardı.

Eve arsaya değil oyuncağa yatırım yapıyor! Bursa’da çok ilginç olay! Değeri milyonu geçecek...

Bu araçlar sınırlı sayıda üretildiği için nadir bulunuyor ve yıllar geçtikçe değerine değer katıyor. Mühendis de hem hobi olarak bu araçları biriktiriyor, hem de ileride çocukları için kârlı bir yatırım yapıyor. Şu an 150 bin lira olan koleksiyonun 10 yıl sonra milyonlarca lirayı bulması bekleniyor.

Eve arsaya değil oyuncağa yatırım yapıyor! Bursa’da çok ilginç olay! Değeri milyonu geçecek...

Topladığı oyuncak araçlarına gözü gibi bakan ve onları özel kutularında saklayan koleksiyoner, isteyenlere araçlarını sergileyerek gösteriyor. Volkan Özvatan, ayrıca internet gönderilen araçları açık artırmaya çıkartıp farklı hayır kurumlarına yardımda da buluyor.

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