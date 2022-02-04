İrem Ay'ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem
Sosyal medyada tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri paylaşmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay halen gündemde yerini korurken İrem Ay'dan yeni bir açıklama geldi. İşkenceye uğrayan fenomen, "Davamdan dönmeyeceğim. Merak edenleriniz için güvendeyim, hukuki süreç başladı. Tüm yargılama sürecinin gizli ilerlememesi için elimden geleni yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim." dedi.
04.02.2022 09:25
- Son Güncelleme: 04.02.2022 09:25
İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.
"GİZLİ KALMAYACAK"
Hukuki sürecin başladığı belirten İrem Ay, Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı: Yıllardır anlatamadığım her şeyin küçük bir kısmını dün paylaştım. Bana bu kadar sarılabileceğinizi hayal dahi edemezdim.