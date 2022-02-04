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İrem Ay'ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

Sosyal medyada tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri paylaşmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay halen gündemde yerini korurken İrem Ay'dan yeni bir açıklama geldi. İşkenceye uğrayan fenomen, "Davamdan dönmeyeceğim. Merak edenleriniz için güvendeyim, hukuki süreç başladı. Tüm yargılama sürecinin gizli ilerlememesi için elimden geleni yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim." dedi.

04.02.2022 09:25 - Son Güncelleme: 04.02.2022 09:25
İrem Ay’ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.

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İrem Ay’ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü.

İrem Ay’ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

Genç kadın şu ifadeleri kullandı:

İrem Ay’ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."

İrem Ay’ın işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı! Kan donduran fotoğraflar! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

"GİZLİ KALMAYACAK"

Hukuki sürecin başladığı belirten İrem Ay, Instagram'dan yeni bir açıklama yaptı: Yıllardır anlatamadığım her şeyin küçük bir kısmını dün paylaştım. Bana bu kadar sarılabileceğinizi hayal dahi edemezdim.

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