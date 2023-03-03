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Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı

Muhabbet kuşları papağan türleri arasında en küçük olanlardan biridir. Ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleri ile yıllardır dikkat çekmektedir. Bakımı son derece kolay olan bu sevimli dostlarımızın ana vatanı ise duyanları şaşırtıyor. Bakın sevimli dostlarımızın ana vatanı neresiymiş...

03.03.2023 14:38 - Son Güncelleme: 03.03.2023 14:38
Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı

Milyonlarca kişi tarafından evde beslenen ve insanların en yakın dostları arasında olan muhabbet kuşları, ülkemizde ve dünya genelinde en popüler kuş türlerinden biridir. Özellikle konuşkan, sosyal ve insanlara yakın olmaları nedeniyle muhabbet kuşları en sevilen evcil hayvanlar arasındadır. Peki, evcil bir papağan türü olan muhabbet kuşlarının doğal yaşam alanı neresidir? İşte muhabbet kuşlarının asıl vatanı

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Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı

MUHABBET KUŞUNUN ANA VATANI BAKIN NERESİ ÇIKTI

Muhabbet kuşları, Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı

İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı

Bu alımlı dış görünüşlerinden ötürü, muhabbet kuşları, dünya genelinde yoğun olarak evcil olarak beslenmektedir.

Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı
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