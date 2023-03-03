Çoğu kişi bunu bilmiyor! Duyan afallayıp kaldı! Sevimli dostlarımız muhabbet kuşunun ana vatanı bakın neresi çıktı

Milyonlarca kişi tarafından evde beslenen ve insanların en yakın dostları arasında olan muhabbet kuşları, ülkemizde ve dünya genelinde en popüler kuş türlerinden biridir. Özellikle konuşkan, sosyal ve insanlara yakın olmaları nedeniyle muhabbet kuşları en sevilen evcil hayvanlar arasındadır. Peki, evcil bir papağan türü olan muhabbet kuşlarının doğal yaşam alanı neresidir? İşte muhabbet kuşlarının asıl vatanı