HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Harita paylaşıldı | 4 Mart 2023 hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Toroslar yağmurlu diğer bölgeler çok bulutlu ve kapalı bir gün geçirecek. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de toz taşınımı etkili olacak. Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunmalı.
04.03.2023 10:20 - Son Güncelleme: 04.03.2023 10:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yarın Marmara, Ege Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bolu, Eskişehir,Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.