HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! Harita paylaşıldı | 4 Mart 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yarın Marmara, Ege Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bolu, Eskişehir,Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor