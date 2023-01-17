Cinsel organını çıkartarak korkutmuş, Arife Gökçe ve sayısız kadını taciz etmişti! Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti?

Ardından bir başka akrabanın verdiği röportajı okuyan Müge Anlı, o kişinin, "Herkes bunu bilirdi, Tayfun annesini başkasıyla gördüğü için dövdü, ben duydum ama onlar biliyor. Başkasıyla görünce medyan dayağı attı. Onlar bize bulaşmasın diye konuşmak istemiyoruz. Konu çok farklı yerlere gitti, Sinan'ı severdim, iş verirdim, parayı severdi Sinan. Bundan sonra ona da karışmam." dediğini belirtti.