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Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

Paketlenmiş gıda alırken en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de ürünün son kullanma tarihi. Son kullanma tarihi geçmiş ve eskimiş bazı yiyecekler zaman zaman hepimizin aklında "Acaba?" sorusunu oluşturuyor. Ürünler hem ziyan olsun istenmiyor, hem de sağlığımızı riske atmaktan korkuyoruz. Ancak uzmanlar bazı yiyeceklerin son tüketim tarihi geçse bile güvenle yenilebileceğini söylüyor. İşte o detaylar...

14.02.2020 08:51 - Son Güncelleme: 14.02.2020 08:52
Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

Bazı yiyeceklerde tazelik çok önemli. Ancak bazı kuru gıdaları son tüketim tarihinden bir süre sonra da yemek mümkün.

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Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

Elbette söz konusu et, balık ya da deniz ürünleri olduğunda tazeliğe çok dikkat etmek gerek. Ancak özellikle kuru gıdalar söz konusu olduğunda, ambalajın üzerindeki tarih geçmiş olsa da gönlünüzü rahat tutabileceğiniz durumlar da var. İşte tarihi biraz geçmiş olsa da tüketmenizde mahsur olmayan 13 gıda maddesi...

Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

BİSKÜVİ
Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.

Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

KURU MAKARNA
Kuru makarnanın tüketim süresi zaten uzundur. Ancak makarna paketlerinizi serin, kuru ve hava geçirmeyen bir ortamda saklıyorsanız, makarnalarınızı üç yıl içinde güvenle yiyebilirsiniz.

Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

KONSERVE YİYECEKLER
Konserve yiyeceklerin ambalajlarındaki son tüketim tarihleri oldukça ileridir. Ancak eğer tenekenin ya da kavanozun hava sızdırmazlığı bozulmadıysa, herhangi bir yerinde şişlik vb. yoksa ve doğrudan ışık almayan serin bir yerde saklandıysa, konservenin ömrü dört yıla kadar uzayabilir.

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