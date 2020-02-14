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Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın

Paketlenmiş gıda alırken en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de ürünün son kullanma tarihi. Son kullanma tarihi geçmiş ve eskimiş bazı yiyecekler zaman zaman hepimizin aklında "Acaba?" sorusunu oluşturuyor. Ürünler hem ziyan olsun istenmiyor, hem de sağlığımızı riske atmaktan korkuyoruz. Ancak uzmanlar bazı yiyeceklerin son tüketim tarihi geçse bile güvenle yenilebileceğini söylüyor. İşte o detaylar...

14.02.2020 08:51 - Son Güncelleme: 14.02.2020 08:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





