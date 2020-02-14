Çikolatanın üzerinde bu izler varsa dikkat! Sakın riske atmayın
Paketlenmiş gıda alırken en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de ürünün son kullanma tarihi. Son kullanma tarihi geçmiş ve eskimiş bazı yiyecekler zaman zaman hepimizin aklında "Acaba?" sorusunu oluşturuyor. Ürünler hem ziyan olsun istenmiyor, hem de sağlığımızı riske atmaktan korkuyoruz. Ancak uzmanlar bazı yiyeceklerin son tüketim tarihi geçse bile güvenle yenilebileceğini söylüyor. İşte o detaylar...
Elbette söz konusu et, balık ya da deniz ürünleri olduğunda tazeliğe çok dikkat etmek gerek. Ancak özellikle kuru gıdalar söz konusu olduğunda, ambalajın üzerindeki tarih geçmiş olsa da gönlünüzü rahat tutabileceğiniz durumlar da var. İşte tarihi biraz geçmiş olsa da tüketmenizde mahsur olmayan 13 gıda maddesi...
KONSERVE YİYECEKLER
Konserve yiyeceklerin ambalajlarındaki son tüketim tarihleri oldukça ileridir. Ancak eğer tenekenin ya da kavanozun hava sızdırmazlığı bozulmadıysa, herhangi bir yerinde şişlik vb. yoksa ve doğrudan ışık almayan serin bir yerde saklandıysa, konservenin ömrü dört yıla kadar uzayabilir.