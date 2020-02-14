Günlük burç yorumları – 14 Şubat 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
BOĞA:
Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırı yok ve sizin için imkansızlık saçma bir şey. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe olayların üstesinden gelebileceksiniz.
İKİZLER:
Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde artış var ve kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.. İletişim konusunda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.
YENGEÇ:
Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Ay burcunuzda ilerliyor. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Düşüncelerinizde yapıcı davranırken, çevrenizdeki kişilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz.
ASLAN:
Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.