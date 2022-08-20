Vav TV İzle
Haberler Yaşam Çatalca'daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp'tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Çatalca'daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp'tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Çatalca'da cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk cinayetiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Cinayetin şüphelileri olan eski ortak Abdulhaluk B. ve onun kardeşi Abdulkadir B ile imam nikahlı eşi E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Öztürk'ün öldürülmeden dakikalar önce bir arkadaşına katilinin aracının fotoğrafını çekip WhatsApp'tan gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

20.08.2022 12:11 - Son Güncelleme: 20.08.2022 12:12
Çatalca’daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp’tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü saat 11:00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çatalca’daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp’tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Hemen polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yerde yatan kişinin hayatta olmadığı anlaşıldı.

Çatalca’daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp’tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan erkeğe ait ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, aracı olay yerinden alarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Çatalca’daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp’tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

Çatalca’daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp’tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

ESKİ ORTAĞI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu.

SON DAKİKA