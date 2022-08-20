Çatalca'daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp'tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş
Çatalca'da cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk cinayetiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Cinayetin şüphelileri olan eski ortak Abdulhaluk B. ve onun kardeşi Abdulkadir B ile imam nikahlı eşi E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Öztürk'ün öldürülmeden dakikalar önce bir arkadaşına katilinin aracının fotoğrafını çekip WhatsApp'tan gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
20.08.2022 12:11 - Son Güncelleme: 20.08.2022 12:12
Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü saat 11:00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelendi.
Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı.