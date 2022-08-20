Çatalca’daki Emre Öztürk cinayetinde şok detaylar! WhatsApp’tan çıktı... Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

ESKİ ORTAĞI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu.