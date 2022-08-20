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İstanbul'da Koreli turisti dolandıran taksiciye polis de ceza kesti

İstanbul'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoföre toplamda 2711 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten 10 gün men edildi. Taksiciye, Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi de ceza vermişti.

DHA
20.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 20.08.2022 15:45
İstanbul’da Koreli turisti dolandıran taksiciye polis de ceza kesti

İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı 34 TFF 53 plakalı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi.

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İstanbul’da Koreli turisti dolandıran taksiciye polis de ceza kesti

Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı.

İstanbul’da Koreli turisti dolandıran taksiciye polis de ceza kesti

Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi. O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İstanbul’da Koreli turisti dolandıran taksiciye polis de ceza kesti

Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi.

İstanbul’da Koreli turisti dolandıran taksiciye polis de ceza kesti

A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

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