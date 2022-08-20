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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci bir kaza yaşandı. Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İşte olay yerinden kareler...

20.08.2022 08:40 - Son Güncelleme: 20.08.2022 08:41
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 BLT 67 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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