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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten iz var mı? Çalışmalar 9'uncu gününde de sürüyor: Ekipler o noktaya yoğunlaştı

Van'da kaldığı yurttan 'sahile gidiyorum' diye ayrılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 9'uncu günde de devam ediyor. Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 09:46 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 09:51
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’ten iz var mı? Çalışmalar 9’uncu gününde de sürüyor: Ekipler o noktaya yoğunlaştı

Van'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 9'uncu günde de devam ediyor.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’ten iz var mı? Çalışmalar 9’uncu gününde de sürüyor: Ekipler o noktaya yoğunlaştı

Daha önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede gölde arama yapan ekipler, bugün İskele sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’ten iz var mı? Çalışmalar 9’uncu gününde de sürüyor: Ekipler o noktaya yoğunlaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

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