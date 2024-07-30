Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2100 nüfus projeksiyonunu açıkladı. Doğum oranlarının düşük olduğuna dikkat çekilen TÜİK raporunda Türkiye 'nin yıllara göre tahmin edilen nüfusuna da yer verildi. 2100 yılında Türkiye nüfusunun 77 milyonun altına düşmesi öngörülürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Felaket" diyerek yaptığı uyarı yeniden akıllara geldi.

Buna göre, Türkiye 'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi.

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ÜÇ FARKLI SENARYO

Buna göre, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.