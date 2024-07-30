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Eyüpsultan'da şok görüntüler: Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İstanbul'da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesin devam ettiği öğrenilirken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 17:18 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 17:18
Eyüpsultan’da şok görüntüler: Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu 1

İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vuruldu.

Eyüpsultan’da şok görüntüler: Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu 2

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Eyüpsultan’da şok görüntüler: Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu 3

İddiaya göre, Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluştu. Yol kenarındaki otluk alanda oturan grup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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