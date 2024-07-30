Eyüpsultan'da şok görüntüler: Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İstanbul Eyüpsultan 'da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vuruldu.

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İddiaya göre, Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluştu. Yol kenarındaki otluk alanda oturan grup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.