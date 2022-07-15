Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

DOĞRU ISI TERCİHİ YAPIN



Pek çok insan, sıcak suyla yıkamanın giysilerin daha temiz olmasına yardımcı olduğunu düşünür, ancak gerçekte durum böyle değildir. Sıcak su giysilerin daha çabuk solmasına ve hatta daha çabuk yıpranmasına neden olabilir. Çamaşır deterjanları, soğuk suda etkili bir şekilde etki gösterebilecekleri üzerine tasarlanmıştır ve sıcakn su kullanmayı bırakmak, enerji kullanımınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.