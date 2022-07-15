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Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

Çamaşır yıkamak, ev işleri arasında en fazla püf noktasına ihtiyaç duyulan alanlardan biri. Temiz ve her zaman canlı renklere sahip çamaşırlara sahip olmak, en büyük beklenti olsa da makineden çıktıklarında hayal kırıklığına neden olabiliyor.Peki, Çamaşır makinesi nasıl daha iyi yıkar? Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
15.07.2022 19:51 - Son Güncelleme: 15.07.2022 19:51
Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

Çamaşır makinenizin performansını iki katına çıkarabilirsiniz. Her çamaşır yıkama sürecini biraz daha kolay hale getirmek için, birkaç tüyoyu gözden geçirmek önem taşıyor. Peki, çamaşır makinesi nasıl daha iyi çalışır? Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? İşte merak edilenler....

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Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEYİN

Mantıksız görünüyor, ancak çoğu çamaşır makinesi üreticisi, çamaşır yıkadıktan sonra geride kalan kir ve yağları temizlemek için düzenli temizlik yapılmasını öneriyor. Makinenizi temizlemek için tamburu sıcak su ve bir bardak çamaşır suyu ile doldurun, ardından tüm pislikler eriyene kadar bir saat bekletin. Alternatif olarak, çamaşır makinesi temizleyicisini düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

GEREKSİZ DETERJAN KULLANMAYIN

Günümüzde çoğu çamaşır makinesi "yüksek verimlidir", bu sayede daha az deterjan ile daha fazla çamaşır yıkanabilir. Birçok makine, yalnızca bir veya iki yemek kaşığı deterjanla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bundan fazlası giysilerinizde deterjan birikimine neden olabilir.

Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

DOĞRU ISI TERCİHİ YAPIN


Pek çok insan, sıcak suyla yıkamanın giysilerin daha temiz olmasına yardımcı olduğunu düşünür, ancak gerçekte durum böyle değildir. Sıcak su giysilerin daha çabuk solmasına ve hatta daha çabuk yıpranmasına neden olabilir. Çamaşır deterjanları, soğuk suda etkili bir şekilde etki gösterebilecekleri üzerine tasarlanmıştır ve sıcakn su kullanmayı bırakmak, enerji kullanımınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!

CEPLERİNİZİ KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Kolay gibi görünüyor, ancak çok fazla insan ceplerini kontrol etmenin önemli bir adım olduğunu unutuyor. Cepte bırakılan bozuk para, toka gibi eşyalar, çamaşır ve kurutma makinelerinde sıkışarak hasara yol açarak geri dönülmez bozulmalara neden olabilir.

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