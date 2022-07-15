Çamaşır makinenizin gücünü o yöntemle 2 katına çıkarın! Yapılan hatalar çamaşırlarınızı kirli bırakıyor!
Çamaşır yıkamak, ev işleri arasında en fazla püf noktasına ihtiyaç duyulan alanlardan biri. Temiz ve her zaman canlı renklere sahip çamaşırlara sahip olmak, en büyük beklenti olsa da makineden çıktıklarında hayal kırıklığına neden olabiliyor.Peki, Çamaşır makinesi nasıl daha iyi yıkar? Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? İşte merak edilenler...
Çamaşır makinenizin performansını iki katına çıkarabilirsiniz. Her çamaşır yıkama sürecini biraz daha kolay hale getirmek için, birkaç tüyoyu gözden geçirmek önem taşıyor. Peki, çamaşır makinesi nasıl daha iyi çalışır? Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? İşte merak edilenler....
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEYİN
Mantıksız görünüyor, ancak çoğu çamaşır makinesi üreticisi, çamaşır yıkadıktan sonra geride kalan kir ve yağları temizlemek için düzenli temizlik yapılmasını öneriyor. Makinenizi temizlemek için tamburu sıcak su ve bir bardak çamaşır suyu ile doldurun, ardından tüm pislikler eriyene kadar bir saat bekletin. Alternatif olarak, çamaşır makinesi temizleyicisini düzenli olarak kullanabilirsiniz.
GEREKSİZ DETERJAN KULLANMAYIN
Günümüzde çoğu çamaşır makinesi "yüksek verimlidir", bu sayede daha az deterjan ile daha fazla çamaşır yıkanabilir. Birçok makine, yalnızca bir veya iki yemek kaşığı deterjanla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bundan fazlası giysilerinizde deterjan birikimine neden olabilir.
DOĞRU ISI TERCİHİ YAPIN
Pek çok insan, sıcak suyla yıkamanın giysilerin daha temiz olmasına yardımcı olduğunu düşünür, ancak gerçekte durum böyle değildir. Sıcak su giysilerin daha çabuk solmasına ve hatta daha çabuk yıpranmasına neden olabilir. Çamaşır deterjanları, soğuk suda etkili bir şekilde etki gösterebilecekleri üzerine tasarlanmıştır ve sıcakn su kullanmayı bırakmak, enerji kullanımınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.