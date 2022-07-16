'Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödüle çok yaklaştı! Milyoner'de 'darülaceze' sorusu duygulandırdı! İşte Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları
'Kim Milyoner Olmak İster'de bugün büyük heyecan yaşandı. 32 yaşındaki Ishak Utku Düzgün, başarılı performansıyla dikkat çekti. Yarışmacı barajı aşıp 200 bin liralık soruyu kadar geldi. Staj yaptığı 'darülaceze' sorusu gelince duygulu anlar yaşandı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster' soru ve cevapları...
16.07.2022 01:33 - Son Güncelleme: 16.07.2022 01:43
'Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödüle çok yaklaştı! Milyoner'de 'darülaceze' sorusunda duygulu anlar yaşandı. Staj yaptığı kurumu 100 binlik soruda karşısına çıkınca.... İşte Milyoner'de soru ve cevapları...