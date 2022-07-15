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Diyarbakır'da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü

Diyarbakır'da marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan'a (6), önce taksi, ardından yolcu midibüsü çarptı. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

15.07.2022 17:02 - Son Güncelleme: 15.07.2022 17:02
Diyarbakır’da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü

Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan'a önce taksi, ardından ise midibüs çarptı.

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Diyarbakır’da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü

Kazayı görenler olay yerine koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diyarbakır’da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü

Kaza yerine gelen küçük Berat'ın yakınları fenalık geçirdi.

Diyarbakır’da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü

Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi. Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.

Diyarbakır’da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü

Olay yeri incelemesinin ardından Berat Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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