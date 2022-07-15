Diyarbakır'da önce taksi sonra midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat öldü
Diyarbakır'da marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan'a (6), önce taksi, ardından yolcu midibüsü çarptı. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
15.07.2022 17:02 - Son Güncelleme: 15.07.2022 17:02
Kaza, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan'a önce taksi, ardından ise midibüs çarptı.
Olay yeri incelemesinin ardından Berat Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.