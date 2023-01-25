Takvim Gazetesi Migros Unilever Kişisel Bakım Çekiliş Sonuçları! İSİM LİSTESİ! Apple iPhone 14, Samsung Ultra HD LED TV...
Takvim Gazetesi Migros Unilever Kişisel Bakım Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "Bu kampanya MPİ'nin 02.11.2022 tarihli ve E-24951361-255.01.02-26441 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 20.01.2023 tarihinde yapılan çekilişe 128.753 katılım gerçekleşmiştir.." denildi. Katılımcılar çekiliş sonucu, Apple iPhone 14 Pro 256 GB, Samsung Ultra HD LED TV UE50BU8500UXTK, Fakir Robert RS 770 Akıllı Robot Süpürge, Apple Watch SE 2. Nesil GPS 44 mm, Philips HD9252/90 Fritöz kazandı. İşte 25 Ocak Migros Unilever Kişisel Bakım Kampanyası asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!
25.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 25.01.2023 06:59