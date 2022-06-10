Bursa'da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara
Bursa'da vatandaşın sağlığını hiçe sayan ve hijyen kurallarına uymayan et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye baskın düzenlendi. Yaklaşık 3 ton et ve et ürününe el konulurken, etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.
10.06.2022 11:14 - Son Güncelleme: 10.06.2022 11:14
Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.