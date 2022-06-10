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Haberler Yaşam Bursa'da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

Bursa'da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

Bursa'da vatandaşın sağlığını hiçe sayan ve hijyen kurallarına uymayan et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye baskın düzenlendi. Yaklaşık 3 ton et ve et ürününe el konulurken, etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

10.06.2022 11:14 - Son Güncelleme: 10.06.2022 11:14
Bursa’da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

Bursa'da hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

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Bursa’da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

Bursa’da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

KADIN ÇALIŞAN PAZARLIK YAPTI
Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa’da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi.

Bursa’da et deposuna baskın: Tonlarca eti yerden topladılar! Şoke eden manzara

Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü. Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

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